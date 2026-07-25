Domenica 26 luglio a Capri, nella Certosa di San Giacomo, Stefano De Martino ha ricevuto un premio dedicato a suo padre, scomparso alcuni mesi fa. La cerimonia si è svolta in un luogo storico e suggestivo dell’isola. Il riconoscimento ha un valore simbolico e affettivo, legato alla memoria del genitore. La premiazione ha coinvolto anche altre personalità, ma i dettagli non sono stati resi pubblici.

Quello che Stefano De Martino riceve domenica 26 luglio a Capri, nella cornice suggestiva della Certosa di San Giacomo, è un riconoscimento dal valore inestimabile. Il conduttore è infatti tra i protagonisti della quattordicesima edizione del Premio Capri Danza International, curato da Luigi Ferrone, dove viene consegnato un premio speciale del tutto inedito, nato quest’anno e intitolato alla memoria di suo padre Enrico, venuto a mancare a gennaio 2026. Un cerchio che si chiude, nel segno di un legame profondo e che mai si spezzerà. Stefano De Martino, il premio nel nome del padre. Il riconoscimento porta il nome di “Grandi Eventi Enrico De Martino”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Stefano De Martino riceve il premio intitolato al papà Enrico, scomparso pochi mesi fa

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Stefano De Martino prova per la prima volta la stanza inclinata

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