Stati Uniti Trump ai giornalisti | Molti di voi mi piacciono altri per niente

Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, l’ex presidente Donald Trump ha detto ai giornalisti che “molti di voi mi piacciono, altri per niente”. L’evento, rinviato dopo una sparatoria a fine aprile quando un uomo entrò nella sala con l’intenzione di colpire Trump e altri membri dell’amministrazione, si è svolto nelle ultime ore a Washington.

A Washington si è tenuta nelle scorse ore la cena dedicata ai corrispondenti della Casa Bianca, riprogrammata dopo la sparatoria avvenuta a fine aprile, quando un uomo è entrato nella sala con l’obiettivo di colpire il presidente Donald Trump e altri membri della sua amministrazione presenti per l’occasione. A differenza della volta precedente, la serata è stata organizzata nella sala da ballo dell’ hotel Waldorf Astoria, una location più piccola con una capienza di circa 700 persone. “Come ho detto tre mesi fa, lo spettacolo deve continuare “, ha affermato il leader americano, rivolgendosi ai giornalisti e sottolineando che quanto accaduto ad aprile ha contribuito a insegnare “moltissimo sulla sicurezza e sui pericoli di ciò che facciamo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Spari alla cena di Trump con i giornalisti, Presidente portato in salvo

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