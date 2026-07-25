Notizia in breve

Stasera in TV, sabato 25 luglio 2026, i principali canali italiani trasmettono una vasta scelta di programmi. Tra film, serie TV, programmi di intrattenimento, informazione e sport, ci sono diverse opzioni per gli spettatori. La programmazione include produzioni nazionali e internazionali, con un’offerta diversificata che copre vari generi e interessi. La serata si presenta ricca di contenuti per soddisfare diversi gusti e preferenze.