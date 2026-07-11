Stasera in TV, sabato 11 luglio 2026, i principali canali italiani trasmettono una gamma di contenuti diversi. Sono previsti film, serie TV, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione offre scelte varie per tutti i gusti, senza una proposta dominante o esclusiva. Gli spettatori possono optare tra diverse opzioni, tra spettacoli leggeri, approfondimenti giornalistici e competizioni sportive. La serata si presenta ricca di alternative per chi desidera seguire la televisione.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 2. Crociera con delitto. Film - In onda alle 21:20. Olivia accompagna la zia Theresa sul pontile, dove partirà per una crociera con il marito. Ma quando la donna viene trovata morta dopo essere misteriosamente caduta in mare durante il viaggio, Olivia si ritroverà ad indagare da sola, e scoprirà l'oscuro passato del marito di Theresa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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