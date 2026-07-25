Stadio della Roma settimana della verità | lunedì la prima conferenza di servizi su Pietralata

Nella giornata di ieri è stata firmata la convenzione che ha ufficializzato il passaggio di competenze ai nuovi subcommissari dell’operazione, ovvero il sindaco e il governatore del Lazio. La settimana in corso prevede una prima conferenza di servizi su Pietralata, che potrebbe chiarire lo stato di avanzamento del progetto dello stadio della Roma. La riunione rappresenta un passaggio chiave per valutare i prossimi passaggi e i tempi di realizzazione.

Una settimana, e forse anche meno, per capire davvero a che punto sia il progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Ieri è stata firmata la convenzione che formalizza il passaggio più atteso: il sindaco Roberto Gualtieri e il governatore del Lazio Francesco Rocca sono diventati ufficialmente i nuovi subcommissari dell’operazione. Lunedì la prima conferenza di servizi. La parte più delicata, però, deve ancora arrivare. È in calendario per le 10 di lunedì, nella sede del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, dove si riunirà per la prima volta la conferenza di servizi dedicata al progetto. Dall’altra parte del tavolo siederà la Roma con i propri tecnici, guidati da Lucia Bernabè, responsabile del progetto stadio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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