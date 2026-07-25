Stabilicum asse FdI-Lega | Salvini apre al compromesso Gli azzurri frenano sulle preferenze

Il leader della Lega ha aperto alla possibilità di un compromesso sulla riforma elettorale, mentre il partito di centrodestra ha mostrato resistenze riguardo alle preferenze. La premier ha confermato il suo sostegno alla richiesta degli italiani di inserire le preferenze nella legge elettorale. I partiti stanno discutendo sui dettagli, con alcuni membri che si oppongono ancora all’introduzione delle preferenze, aprendo così uno spiraglio per possibili accordi.

Roma, 25 luglio 2026 – Gli italiani v ogliono le preferenze e la premier Giorgia Meloni anche. Ragion per cui, dopo alcuni tentennamenti iniziali, la maggioranza sembra orientata a convenire il Senato sull ’emendato riproposto dai centristi di Neo Moderati per introdurre le preferenze nel nuovo sistema proporzionale con vincolo e premio si coalizione e indicazione della premiership voluto dall’esecutivo. Anche se si sta già dimostrando la strada paradossalmente più impervia in vista delle prossime elezioni 2027, a causa dell’incombere o meno dell’alleanza con Roberto Vannacci che da un lato polarizza ancor più il voto di centrosinistra e dall’altro crea problemi di incompatibilità con la componente liberale rappresentata da Forza Italia finora centrale nella coalizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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