’Spring Run’ alla base Coa La corsa sarà in settembre

Il 6 settembre si svolgerà alla Base Logistica del Comando Operazioni Aerospaziali una corsa denominata 'Spring Run'. L’evento coinvolgerà sportivi, militari dell’Aeronautica Militare, cittadini e volontari, con l’obiettivo di promuovere solidarietà. La manifestazione prevede una competizione podistica aperta a tutti, con il coinvolgimento della comunità locale. La partecipazione è prevista senza limiti di età e senza costi di iscrizione.

Sport, Aeronautica Militare, apertura alla città e solidarietà si incontreranno domenica 6 settembre nella Base Logistica del Comando Operazioni Aerospaziali (COA). Si tratta dell’Open Day e la 16esima Spring Run, manifestazione ormai consolidata che ogni anno richiama sportivi, famiglie e appassionati. Organizzata dal Coa dell’Aeronautica Militare, con il patrocinio del Comune e di Uisp, l’iniziativa offrirà ai cittadini l’opportunità di entrare in una realtà normalmente non accessibile al pubblico, vivendo un pomeriggio all’insegna dello sport, della cultura aeronautica, della tecnologia e della condivisione. L’evento è stato presentato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Cold morning. Big concerts. PCS strategy time.

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’Spring Run’ alla base Coa. La corsa sarà in settembreContribuirà anche quest’anno alla raccolta benefica dell’Aeronautica Un dono dal cielo 2026, confermandosi un evento atteso e partecipato. ilrestodelcarlino.it