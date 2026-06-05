Sono aperte le iscrizioni per la 9ª Tecnorete Re Manfredi Run, in programma il 27 settembre. La gara è organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Manfredonia Corre, con il patrocinio della Regione Puglia e l’approvazione della Fidal. La corsa si svolgerà in una data prevista e coinvolgerà i partecipanti in una competizione podistica. Le modalità di iscrizione e i dettagli sulla distanza sono disponibili sul sito ufficiale dell’organizzazione.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Manfredonia Corre, con il Patrocinio della Regione Puglia e l’approvazione della Fidal, indice ed organizza la gara podistica denominata “9^ Tecnorete Re Manfredi Run,”. La gara si svolge su percorso omologato, pianeggiante di unico giro ed è inserita nel Calendario Nazionale 2026 e si svolgerà presso il Porto Turistico di Manfredonia. La manifestazione si svolgerà in Manfredonia il giorno 27092026, con qualsiasi condizione atmosferica, con ritrovo fissato per le ore 08.00 al Porto turistico Marina del Gargano con partenza che sarà data alle ore 09:30. Le iscrizioni (compresi i titolari di Runcard) dovranno pervenire entro le ore 24,00 di giovedì 24 settembre 2026 esclusivamente tramite il portale dedicato: Non saranno accettate iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni la mattina della gara. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Aperte le iscrizioni per la Tecnorete Re Manfredi Run del prossimo 27 Settembre

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