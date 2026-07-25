Armando Fucci è stato nominato nuovo preparatore atletico dello Sporting Forchia, squadra del Sannio. Fucci, professionista nel settore, si dedica allo sviluppo dei giovani calciatori e supporta un progetto locale. La società ha comunicato ufficialmente la nomina, evidenziando il suo ruolo nel rafforzare il settore atletico del club. La scelta mira a migliorare le performance dei giocatori e a consolidare la presenza della squadra nel territorio.

Dedicarsi al mondo calcistico dei giovani e sostenere, attraverso la sua professionalità, un progetto nato nel suo territorio: il Sannio. Sono queste le motivazioni che hanno portato il professore Armando Fucci, eccellenza made in Airola, a sposare il progetto della scuola calcio Sporting Forchia, punto di riferimento consolidato, ormai, tra le Valli Caudina e di Suessola, nel panorama del calcio giovanile.?Un top, in parole povere, che sarà a supporto dei tecnici dello Sporting Forchia, dei ragazzi e delle famiglie.?”Ho accettato con grande entusiasmo il progetto che mi è stato esposto da Gennaro, ho colto da subito l’entusiasmo che anima lui e il suo team. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sporting Forchia, un’eccellenza torna nel Sannio: Armando Fucci nuovo preparatore atletico

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