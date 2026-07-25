Spettacoli teatrali all’aperto e mostre diffuse festival musicali e fotografie d’autore Gli eventi più interessanti in tutta Italia da Nord a Sud

I l titolo Futurism. Prophecy and revolution si ispira a una lettera di Boccioni e sintetizza l’intenzione del movimento di rinnovare non solo le arti visive ma diversi aspetti della vita come moda, grafica, musica, poesia, cinema, cucina. La mostra è Caorle (Venezia), fino al 6 settembre. “Dalla testa ai piedi”, Botero e De Chirico in mostra a Capena, Roma X Leggi anche › Il festival “Bolzano Danza” e gli altri eventi da non perdere Il Locus Festival, a Locorotondo (Bari) fino al 2 settembre, ospita nomi come David Byrne, John Legend, Jalen Ngonda ma anche Subsonica, Vinicio Capossela, Mannarino, Ditonellapiaga. Tra le celebrazioni per i 200 anni dal ritrovamento del celebre bronzo romano, La Vittoria di Brescia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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