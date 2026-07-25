Il capitano del Napoli ha espresso chiaramente il desiderio che Anguissa rimanga in squadra anche nella prossima stagione. Durante una conferenza stampa, ha sottolineato l'importanza del centrocampista camerunense come elemento chiave per il progetto futuro del club. La richiesta pubblica arriva in un momento in cui si discutono le strategie di rafforzamento della rosa.

Di Lorenzo chiede la permanenza di Anguissa. Intervenuto in conferenza stampa oggi, il capitano azzurro ha chiesto esplicitamente la permanenza del camerunense come base del progetto futuro del Napoli. Di Lorenzo conferma Anguissa: “Spero resti qui”. Restano tante le voci sul futuro di Anguissa. Ad inizio mercato, il camerunense sembrava uno dei calciatori in uscita, ma le recenti parole di Manna suggeriscono uno scenario meno netto. In ogni caso, non vi è ancora certezza in merito ad una sua permanenza. Sono così decisamente importanti le parole del capitano azzurro Di Lorenzo, che affermano a chiare lettere la volontà dello spogliatoio di non rinuciare a lui: “Anguissa ritiene che il Napoli è molto importante per lui, lo ha dimostrato in questi anni e in campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - “Spero resti al Napoli”, Di Lorenzo blinda un azzurro: messaggio alla società

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