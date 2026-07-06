Il generale Vannacci ha commentato gli attacchi di Donald Trump alla premier italiana, affermando di essere pronto a dialogare con il presidente degli Stati Uniti. Ha aggiunto che, nel caso diventasse premier, non avrebbe nulla a che fare con le azioni di Trump. L’intervista è stata pubblicata su Il Giornale d’Italia, senza ulteriori dettagli su eventuali reazioni politiche o altre dichiarazioni.

Il Generale Vannacci è intervenuto dopo gli attacchi di Trump a Meloni. Intervistato da Il Giornale d'Italia ha dichiarato: "Intanto, qualora dovessi diventare premier, di certo non sarebbe a causa di Trump o per Trump. Spero sempre di pensare che la sovranità rimanga nell’ambito del nostro Stato, n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Trump contro Meloni, Vannacci al GdI: “Pronto a dialogare con Presidente Usa, spero che la sovranità resti alla nostra Nazione”

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