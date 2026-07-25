Un giovane è stato ferito accidentalmente durante una sparatoria tra gruppi di amici in un’area frequentata dalla movida. La vittima ha raccontato di aver temuto di morire per pochi centimetri, dopo che un colpo ha raggiunto la zona del torace. L’incidente si è verificato nel fine settimana in largo Giusso, e le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Nessun dettaglio è stato fornito sulle persone coinvolte o sulle motivazioni.

Doveva essere una birra tra amici, stava per tramutarsi in un omicidio senza un perché. Questione di centimetri e di istanti. Neanche il tempo di ricomporre il mosaico investigativo chiamato a fare luce sulla brutale aggressione scattata lo scorso weekend in largo Giusso, che dall’albero della movida cade un altro frutto avvelenato. Tre colpi di pistola e un barista riverso in una pozza di sangue: è questo il bilancio dell’ultima notte di follia e violenza. Teatro del raid, il tratto finale di via San Sebastiano, a due passi da piazza Bellini, epicentro del by night del centro storico. È qui che un commando in sella a uno scooter ha sparato all’impazzata verso il cielo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sparatoria tra i baretti, giovane ferito per errore: «Ho temuto di morire»

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