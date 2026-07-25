Sparatoria nel centro storico di Napoli 32enne ferito a colpi di pistola | indagini in corso

Un uomo di 32 anni è stato ferito da colpi di pistola questa mattina in via San Sebastiano, nel centro storico di Napoli. La sparatoria si è verificata all’alba, e il ferito è stato soccorso immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Ancora violenza nel cuore di Napoli. Un 32enne è rimasto ferito all'alba dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco in via San Sebastiano, nel centro storico della città. L'episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino e sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Dopo la segnalazione, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sul posto trovando il giovane, 32 anni, ferito da colpi d'arma da fuoco. L'uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Sparatoria nel centro di Napoli: due ragazze ferite alle gambe

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