Sottsass dodicimila visitatori Ultimi due giorni di esposizione

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La mostra dedicata a Ettore Sottsass si avvia alla chiusura dopo aver attratto circa dodicimila visitatori da marzo. Sono gli ultimi due giorni di esposizione presso Palazzo Buontalenti, promossa dalla Fondazione Pistoia Musei. I numeri indicano un interesse consistente, anche se non rappresentano l’intera realtà delle visite. La mostra, intitolata “Io sono un architetto. Ettore Sottsass”, sta per concludersi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I numeri come sempre non dicono tutto, ma un qualche indizio lo danno. E a proposito di " Io sono un architetto. Ettore Sottsass ", la mostra oggi ai titoli di coda proposta da Fondazione Pistoia Musei a Palazzo Buontalenti, quel numero parzialmente illustrativo corrisponde a dodicimila, tanti quanti sono stati i visitatori da marzo a oggi. Un bilancio di cui essere orgogliosi, cui è da aggiungersi l’eco suscitata attraverso i media e i social che hanno moltiplicato e ampliato oltre i confini territoriali la conoscenza dell’ente Pistoia Musei oltre che della mostra stessa. Con oltre 1.400 opere tra disegni, progetti, fotografie, materiali... 🔗 Leggi su Lanazione.it

sottsass dodicimila visitatori ultimi due giorni di esposizione
© Lanazione.it - Sottsass, dodicimila visitatori . Ultimi due giorni di esposizione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Campagna abbonamenti. Ultimi due giorni di promozione. Ecco gli orari del botteghinoOggi e domani sono gli ultimi due giorni per approfittare della promozione sugli abbonamenti.

Due giorni, 15 regioni, centinaia di specie da scoprire: il 23 e 24 maggio biologi, botanici e naturalisti accompagnano i visitatori in alcuni degli ambienti naturali più belli d'ItaliaIl fine settimana del 23 e 24 maggio vedrà coinvolti biologi, botanici e naturalisti in visite guidate in diverse aree naturali italiane.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web