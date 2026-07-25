La mostra dedicata a Ettore Sottsass si avvia alla chiusura dopo aver attratto circa dodicimila visitatori da marzo. Sono gli ultimi due giorni di esposizione presso Palazzo Buontalenti, promossa dalla Fondazione Pistoia Musei. I numeri indicano un interesse consistente, anche se non rappresentano l’intera realtà delle visite. La mostra, intitolata “Io sono un architetto. Ettore Sottsass”, sta per concludersi.

I numeri come sempre non dicono tutto, ma un qualche indizio lo danno. E a proposito di " Io sono un architetto. Ettore Sottsass ", la mostra oggi ai titoli di coda proposta da Fondazione Pistoia Musei a Palazzo Buontalenti, quel numero parzialmente illustrativo corrisponde a dodicimila, tanti quanti sono stati i visitatori da marzo a oggi. Un bilancio di cui essere orgogliosi, cui è da aggiungersi l’eco suscitata attraverso i media e i social che hanno moltiplicato e ampliato oltre i confini territoriali la conoscenza dell’ente Pistoia Musei oltre che della mostra stessa. Con oltre 1.400 opere tra disegni, progetti, fotografie, materiali... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sottsass, dodicimila visitatori . Ultimi due giorni di esposizione

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