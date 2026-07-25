La sera del 23 luglio, a Montichiari, i Carabinieri hanno arrestato un ragazzo di giovane età trovato in possesso di droga durante un controllo. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di nascondere un involucro appena ha visto i militari, ma è stato comunque fermato e sequestrato l’oggetto. Dopo l’arresto, è stato trasferito in una comunità.

La sera del 23 luglio, a Montichiari, durante un servizio mirato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti tra i giovani, i Carabinieri hanno notato un ragazzo, già noto, che alla vista dei militari ha tentato di disfarsi con un gesto repentino di un involucro. Un gesto che non è passato inosservato ai Carabinieri in servizio che prontamente hanno fermato e controllato il minore per strada: nella confezione c'erano due sigarette artigianali modificate con hashish e altrettanti due pezzi della stessa sostanza per una decina di grammi. I militari, sospettando che lo stupefacente di cui poco prima si era disfatto il giovane potesse essere solo una piccola parte di quella nella sua disponibilità, sono andati anche a casa sua. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Sorpreso con la droga a Montichiari, giovanissimo arrestato e trasferito in comunità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, quattro arresti per traffico di droga

Notizie e thread social correlati

Droga a Tramonti, spacciatore sorpreso con cocaina: arrestatoIeri a Tramonti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo sorpreso in possesso di cocaina.

Secondigliano, sorpreso con 10 chili di droga sotto la sella dello scooter: arrestato 22enneUn uomo di 22 anni è stato arrestato ieri sera a Secondigliano dopo essere stato trovato in possesso di 10 chili di droga nascosti sotto la sella...

Temi più discussi: San Giovanni: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.; Sorpreso con due etti di droga e 6mila euro in contanti; Venezia, sorpreso due volte con la droga in centro storico: 25enne arrestato dopo una prima denuncia; Market della droga in casa. Arrestato spacciatore con 8 chili di stupefacenti.

Sorpreso con la droga a Montichiari, giovanissimo arrestato e trasferito in comunitàLa sera del 23 luglio, a Montichiari, durante un servizio mirato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti tra i giovani, i Carabinieri hanno notato un ragazzo, già noto, che alla vista dei m ... brescia.corriere.it

Portici: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 46enne positanonews.it/2026/07/portic… #Portici #Droga #Polizia #Spaccio #Sicurezza x.com

L’auto è irregolare . Fermato per un controllo e sorpreso con la drogaQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... lanazione.it