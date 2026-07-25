Jesper Sorensen ha dichiarato che il rientro di Ryan Gauld dall’infortunio rafforzerà le possibilità dei Vancouver Whitecaps di arrivare primi nella Western Conference. Gauld, che era assente per un infortunio, è tornato in campo, portando entusiasmo tra i membri della squadra. Sorensen ha espresso fiducia nel contributo che il giocatore potrà dare nelle prossime partite.

Sito inglese: Jesper Sorensen è fiducioso che il ritorno di Ryan Gauld dall’infortunio non farà altro che aumentare ulteriormente le possibilità dei Vancouver Whitecaps di finire primi nella Western Conference. Gauld è tornato da un lungo problema al ginocchio nella sconfitta infrasettimanale di Vancouver per 4-3 contro l’FC Cincinnati, esordendo da titolare in MLS dopo 501 giorni. Il 30enne ha anche concluso con un totale di tiri da record (quattro) e tocchi nell’area avversaria (sei), ma non è stato sufficiente per sigillare tutti e tre i punti al TQL Stadium. Giunto alla sesta stagione con il Vancouver, Gauld ha totalizzato almeno 17 gol in tre anni consecutivi fino a quando ha subito il suo primo infortunio al ginocchio a lungo termine all’inizio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Sorensen: Il ritorno di Gauld non farà altro che migliorare la capolista Vancouver

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