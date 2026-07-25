Sorensen | Il ritorno di Gauld non farà altro che migliorare la capolista Vancouver
Jesper Sorensen ha dichiarato che il rientro di Ryan Gauld dall’infortunio rafforzerà le possibilità dei Vancouver Whitecaps di arrivare primi nella Western Conference. Gauld, che era assente per un infortunio, è tornato in campo, portando entusiasmo tra i membri della squadra. Sorensen ha espresso fiducia nel contributo che il giocatore potrà dare nelle prossime partite.
Sito inglese: Jesper Sorensen è fiducioso che il ritorno di Ryan Gauld dall’infortunio non farà altro che aumentare ulteriormente le possibilità dei Vancouver Whitecaps di finire primi nella Western Conference. Gauld è tornato da un lungo problema al ginocchio nella sconfitta infrasettimanale di Vancouver per 4-3 contro l’FC Cincinnati, esordendo da titolare in MLS dopo 501 giorni. Il 30enne ha anche concluso con un totale di tiri da record (quattro) e tocchi nell’area avversaria (sei), ma non è stato sufficiente per sigillare tutti e tre i punti al TQL Stadium. Giunto alla sesta stagione con il Vancouver, Gauld ha totalizzato almeno 17 gol in tre anni consecutivi fino a quando ha subito il suo primo infortunio al ginocchio a lungo termine all’inizio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Notizie e thread social correlati
Legge elettorale, FdI mette il turbo. Capolista bloccato e fino a 3 preferenze di genere: l’emendamento che compatta la maggioranzaIl centrodestra ha approvato un emendamento sulla legge elettorale che prevede un capolista bloccato e fino a tre preferenze di genere.
OpenAI si pone un altro obiettivo: migliorare la memoria di ChatGPT. Addio alle dimenticanze?OpenAI sta lavorando per migliorare la memoria di ChatGPT, con l’obiettivo di ridurre le dimenticanze durante le conversazioni.
Argomenti più discussi: Sorensen a Pristina nel mezzo della crisi legata al ritorno di giudici e procuratori serbi: Kurti è rimasto al suo posto; Parma, anno del riscatto per tre? Frigan, Ondrejka e Sorensen vogliono dimostrare il loro valore; Nuova avventura in Kosovo per Aris Sörensen; Agron Bajrami ha aperto il caso Paunovi? con Sorensen: Pristina sostiene che la dichiarazione del ministro serbo viola l'accordo di Bruxelles.
La prima formazione di Carlos #Cuesta del #Parma 2026-27, con qualche dubbio riguardo alcuni ruoli. PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Carboni; Sorensen, Nicolussi Caviglia, Ordonez; Joujou, Frigan, Benedyczak. Allenatore: Cuesta. x.com
il miglior libro che hai lettoQUEST'ANNO reddit
Apple TV+ ha pubblicato il primo trailer di Snoopy Presents: There’s No Place Like Home, Snoopy, il nuovo speciale animato dedicato ai celebri personaggi creati da Charles M. Schulz, in arrivo sulla piattaforma il 31 luglio. La storia prenderà il via quando la s facebook
Serie A: Sorensen affonda la Fiorentina, per i viola a Parma è notte fondaCon una rete di Sorensen, il Parma batte la Fiorentina 1-0 e compie un balzo da tre punti nella corsa salvezza, per i viola è ancora notte fonda. Rispetto alla vittoria sull'Udinese, Vanoli si ... ansa.it