Un nuovo studio sulle esperienze di pre-morte descrive persone che sono tornate dalla morte e affermano di aver visto una luce intensa, di aver provato una pace profonda e di essersi sentite fluttuare fuori dal corpo. Alcuni hanno rivissuto momenti della propria vita in pochi istanti. I racconti sono considerati troppo concreti per essere semplici deliri, e lasciano un’impronta duratura sulla psiche di chi le ha vissute.

Vedere una luce ineffabile, perception una pace profonda, fluttuare al di fuori del proprio corpo fisico o ripercorrere l’intera esistenza in un istante sono vissuti che segnano indelebilmente la psiche. Le esperienze di pre-morte (Near-Death Experiences, NDE) sono da tempo catalogate tra i fenomeni più affascinanti e radicalmente trasformativi della natura humana. Tuttavia, ciò che accade quando il paziente “ritorna alla vita” rappresenta un capitolo spesso trascurato. Il riadattamento al quotidiano e la comunicazione di quanto vissuto pongono infatti sfide emotive e relazionali di enorme portata. Uno studio condotto dai ricercatori della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono tornati dalla morte e niente è stato più come prima. I loro racconti di quello che hanno visto ‘di là’ sono troppo veri per essere liquidate come delirio”: il nuovo studio sulle esperienze di pre-morte

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