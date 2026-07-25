Sono stato con donne e uomini Il famosissimo cantante italiano fa coming out | clamoroso annuncio

Da caffeinamagazine.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cantante italiano ha annunciato di aver avuto relazioni con donne e uomini, confermando la propria sessualità. Ha parlato anche del rapporto con un altro artista, senza usare etichette. La dichiarazione è stata fatta pubblicamente, senza nascondere dettagli. Non sono state fornite altre informazioni sulla durata o sui nomi delle persone coinvolte. L'artista ha scelto di condividere questa parte della sua vita in modo diretto.

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Aiello ha scelto di parlare apertamente della propria sfera sentimentale e del rapporto con Leo Gassmann, affrontando temi personali senza ricorrere a definizioni rigide. Il cantautore calabrese, intervistato da MySecretCase, ha ripercorso esperienze, incontri e riflessioni maturate nel tempo, rilanciando un messaggio di libertà che sta facendo discutere il pubblico. Aiello e il racconto intimo sulla sessualità. Il cantante, conosciuto all’anagrafe come Antonio Aiello e diventato popolare anche grazie al brano Sotto Sotto, ha dichiarato di aver vissuto relazioni ed esperienze con donne e uomini. Una confessione diretta, arrivata nel corso di una conversazione dedicata all’intimità e alla libertà di essere se stessi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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