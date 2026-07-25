Il cantante italiano ha annunciato di aver avuto relazioni con donne e uomini, confermando la propria sessualità. Ha parlato anche del rapporto con un altro artista, senza usare etichette. La dichiarazione è stata fatta pubblicamente, senza nascondere dettagli. Non sono state fornite altre informazioni sulla durata o sui nomi delle persone coinvolte. L'artista ha scelto di condividere questa parte della sua vita in modo diretto.

Aiello ha scelto di parlare apertamente della propria sfera sentimentale e del rapporto con Leo Gassmann, affrontando temi personali senza ricorrere a definizioni rigide. Il cantautore calabrese, intervistato da MySecretCase, ha ripercorso esperienze, incontri e riflessioni maturate nel tempo, rilanciando un messaggio di libertà che sta facendo discutere il pubblico. Aiello e il racconto intimo sulla sessualità. Il cantante, conosciuto all’anagrafe come Antonio Aiello e diventato popolare anche grazie al brano Sotto Sotto, ha dichiarato di aver vissuto relazioni ed esperienze con donne e uomini. Una confessione diretta, arrivata nel corso di una conversazione dedicata all’intimità e alla libertà di essere se stessi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Sono stato con donne e uomini”. Il famosissimo cantante italiano fa coming out: clamoroso annuncio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bollywoods power couple Alia Bhatt & Ranbir Kapoor pose together, giving major couple goals

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Ciao papà”. Lutto per il famosissimo cantante italiano, l’addio è straziante

Argomenti più discussi: Femminismi di ieri e di oggi con Risvolte, il festival a lento rilascio; Herat rompe la paura e protesta. Anche se la risposta dei Talebani è stata rapida e brutale; È il coming out di Aiello come bisessuale? Sono stato con uomini e donne – VIDEO; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY.

Oggi l'Ucraina celebra la Giornata della Statualità Ucraina. Questa ricorrenza richiama oltre mille anni di tradizione dello Stato ucraino e rende omaggio a tutte le donne e gli uomini che hanno contribuito all'esistenza dell'Ucraina come Stato indipendente e de x.com

Ostia, chi sono le donne boss dietro lo spaccio del litorale. Anna Anatolio, Cristina Castagna e le altre: So' padrona, faccio quello che voglioIn alcuni casi comandano, in altri provvedono alla gestione della piazza di spaccio. Dunque custodiscono la droga, tengono la cassa, si occupano di piazzare le dosi e recapitarle dove servono anche a ... ilmessaggero.it