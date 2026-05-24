È morto all’età di 87 anni il padre del cantante e leader dei Tiromancino. La scomparsa è stata annunciata tramite i canali ufficiali del musicista, senza ulteriori dettagli sulle cause. La notizia ha suscitato dolore tra fan e colleghi. Il decesso si è verificato in un momento di grande popolarità per il cantante, noto per il suo successo musicale. La famiglia ha espresso il proprio cordoglio senza comunicare ulteriori informazioni.

Grave lutto per Federico Zampaglione. È morto all’età di 87 anni il padre del leader dei Tiromancino, Domenico Zampaglione. A dare la notizia è stato lo stesso cantante attraverso un messaggio pubblicato sui social, accompagnato da una foto carica di affetto e nostalgia. Il musicista ha scelto parole semplici ma profondamente toccanti per salutare il padre, condividendo con i fan il dolore di queste ore. Il post è stato rapidamente sommerso da messaggi di vicinanza da parte di amici, colleghi e tantissimi follower. Il messaggio commovente di Federico Zampaglione. Federico Zampaglione ha voluto ricordare il padre con una dedica molto intensa, pubblicata sui propri profili social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ciao papà”. Lutto per il famosissimo cantante italiano, l’addio è straziante

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Perdita di mio papà e lutto reddit

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