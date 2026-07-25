A fine maggio, un gruppo di deputati della Lega ha presentato una proposta di legge che vieta l’uso di lingue straniere durante la campagna elettorale. La proposta stabilisce che tutte le comunicazioni e i discorsi siano in italiano, escludendo qualsiasi uso di altre lingue. Tra i firmatari ci sono il capogruppo e altri rappresentanti del partito. La proposta è attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari.

Può una legge decidere in che lingua si fa politica? Per la Lega sì. A fine maggio un gruppo di deputati del Carroccio, tra cui Jacopo Morrone e il capogruppo Riccardo Molinari, ha depositato alla Camera una proposta che impone una regola secca: durante la campagna elettorale si parla e si scrive solo in italiano. Oppure nelle lingue tutelate delle minoranze riconosciute dall’ordinamento. Tutto il resto sarebbe vietato. La scintilla è arrivata dopo le amministrative. A far discutere è stato soprattutto il caso di Vigevano, dove due candidati di origine islamica erano presenti nelle liste leghiste. Una scelta che lo stesso leader Matteo Salvini prese subito le distanze: “Il tema non è l’etnia o la fede – disse allora – il problema è un volantino in arabo che inneggia ad Allah o con il velo in copertina. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Solo italiano in campagna elettorale: la proposta della Lega pone un veto all’uso delle lingue straniere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LEGGE ELETTORALE, VANNACCI E COSTITUZIONE: LE SPINE DELLA SFIDA PER IL CENTRODESTRA | GUIDO GENTILI

Notizie e thread social correlati

Lega, proposta per vietare lingue straniere in campagna elettorale: multe fino a mille euroUna proposta della Lega prevede di vietare l’uso di lingue straniere durante le campagne elettorali, con multe che possono arrivare fino a mille euro.

Leggi anche: Il piano Valditara per le lingue straniere, viaggi studio gratis per gli studenti delle scuole superiori

Temi più discussi: Campagna elettorale solo in italiano, proposta della Lega alla Camera; Salvini visita Roggero a Bollate: sarei orgoglioso di candidarlo; Vannacci è un problema europeo - Appunti; Incidente Grotta Azzurra a Capri, intervista a Donato Marzano: Golfo, troppa velocità: più controlli anti-pirati.

Lega propone divieto di lingue straniere in campagna elettoraleLa Lega propone una legge per vietare l'uso di lingue straniere nelle campagne elettorali, ammettendo solo italiano o minoranze tutelate ... it.blastingnews.com

Proposta della Lega, in campagna elettorale divieto di usare lingue stranierePresentata dopo il caso dei volantini in arabo a Vigevano. 'Gli elettori non comprendono' ... msn.com