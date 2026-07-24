Una proposta della Lega prevede di vietare l’uso di lingue straniere durante le campagne elettorali, con multe che possono arrivare fino a mille euro. La normativa richiede che tutti i messaggi siano comunicati esclusivamente in italiano o in lingue delle minoranze linguistiche riconosciute ufficialmente. La proposta si applica a tutti i materiali e discorsi pubblici durante le attività elettorali.

Usare soltanto la lingua italiana, oppure quelle appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. È questo il principio alla base della proposta di legge presentata alla Camera da alcuni deputati della Lega, tra cui Jacopo Morrone e il capogruppo Riccardo Molinari, che punta a vietare l’impiego di altre lingue durante le campagne elettorali. Il provvedimento, depositato alla fine di maggio, prevede il divieto di utilizzare lingue straniere nella comunicazione politica rivolta agli elettori. La proposta arriva dopo la tornata di elezioni amministrative segnata anche dal caso dei volantini in arabo diffusi a Vigevano, dove erano presenti in lista due esponenti di fede islamica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lega, proposta per vietare lingue straniere in campagna elettorale: multe fino a mille euro

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