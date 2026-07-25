Serena Sinigaglia si trova a Lecce, dove sta partecipando a una masterclass di quattro giorni presso l’Accademia Mediterranea dell’Attore. Nel frattempo, ha annunciato che il suo progetto teatrale per Pistoia si concentrerà su un laboratorio sociale, volto a contrastare la barbarie attraverso lo spettacolo. La docente ha condiviso l’intenzione di usare il teatro come strumento di impegno e riflessione sociale.

Al momento in cui ci sentiamo, Serena Sinigaglia, la docente, si trova a Lecce: quattro giorni full immersion per una masterclass all’Accademia Mediterranea dell’Attore. Una manciata di giorni prima il set però è stato Spoleto, Festival dei due Mondi. Nella restituita basilica di San Salvatore Sinigaglia, la regista, ha diretto la tragedia di Eschilo "Eumenidi". Solo due dei più recenti momenti che l’hanno impegnata e che probabilmente possono da soli restituire il senso di un lavorare frenetico al servizio della cultura, della bellezza, ad azzerare la distanza tra vicino e lontano, centro e periferia, nell’unica convinzione che "centro è ovunque accada qualcosa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Sinigaglia si presenta: "Il mio teatro per Pistoia. Un laboratorio sociale contro la barbarie"

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