Sindacalista licenziata dal San Raffaele di Milano aveva portato Report nell' ospedale per un' inchiesta

Notizia in breve

Una sindacalista è stata licenziata dall’ospedale di Milano dopo aver portato in un servizio televisivo un’inchiesta svolta all’interno della struttura. Il sindacato di base ha denunciato il provvedimento, senza fornire dettagli sul motivo specifico del licenziamento. La donna aveva partecipato a un reportage di una rete televisiva, che aveva mostrato aspetti della gestione e delle condizioni all’interno dell’ospedale. La vicenda è stata oggetto di proteste da parte del sindacato, che ha contestato il licenziamento.