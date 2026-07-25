Sindacalista licenziata dal San Raffaele di Milano aveva portato Report nell' ospedale per un' inchiesta
Una sindacalista è stata licenziata dall’ospedale di Milano dopo aver portato in un servizio televisivo un’inchiesta svolta all’interno della struttura. Il sindacato di base ha denunciato il provvedimento, senza fornire dettagli sul motivo specifico del licenziamento. La donna aveva partecipato a un reportage di una rete televisiva, che aveva mostrato aspetti della gestione e delle condizioni all’interno dell’ospedale. La vicenda è stata oggetto di proteste da parte del sindacato, che ha contestato il licenziamento.
La sindacalista Margherita Napoletano è stata licenziata dal San Raffaele di Milano. Il Cub, sindacato di base indipendente, ha accusato l’ospedale di aver utilizzato un pretesto per giustificare il licenziamento e ha sottolineato che Napoletano, nei mesi scorsi, aveva aiutato la trasmissione Report a denunciare l’assunzione di infermieri “di scarsa qualità professionale” all’interno della struttura. Sindacalista licenziata dal San Raffaele, l'accusa del sindacato L'inchiesta di Report partita da Napoletano L'attacco del Movimento 5 Stelle Sindacalista licenziata dal San Raffaele, l’accusa del sindacato Il Cub ha attaccato duramente il San Raffaele dopo il licenziamento della sindacalista Margherita Napoletano, definita in un comunicato “storica delegata sindacale e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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