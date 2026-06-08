Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici già programmati

Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, si trova in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici già programmati. Gli esami, effettuati in day hospital, dureranno due giorni. La visita è stata pianificata in anticipo e non si tratta di un'emergenza. Il tennista si trova attualmente sotto osservazione per controlli di routine. Nessun altro dettaglio sulle sue condizioni è stato comunicato.

Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, si è recato oggi all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati. Dopo aver trascorso alcuni giorni di riposo in Sardegna, ha sostenuto gli esami clinici necessari in seguito all'inatteso malore che lo ha colpito sul campo del Roland Garros durante il match contro Juan Manuel Cerundolo. È il primo di due giorni di day hospital per il fuoriclasse, che tornerà domani per ulteriori esami. Dopo l’eliminazione avvenuta al secondo turno dello Slam parigino, giovedì 28 maggio, Sinner era atteso inizialmente a Torino al JMedical. Poi ha cambiato programma: relax al mare in Gallura, quindi la scelta di sostenere gli accertamenti clinici nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Jannik Sinner al San Raffaele per accertamenti programmati.

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Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmatiJannik Sinner è arrivato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano per esami medici programmati.

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Sinner in ospedale: esami clinici al San Raffaele di Milano dopo il malore al Roland Garros x.com

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