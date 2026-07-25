Dopo l’incidente che ha causato la morte di un ragazzino di 17 anni a Triscina, il CNDDU ha rinnovato l’appello per migliorare la sicurezza stradale nelle scuole. L’incidente ha coinvolto uno scooter e una moto. La richiesta si concentra su interventi per prevenire incidenti tra veicoli e studenti. Nessuna modifica o azione specifica è stata annunciata, solo una richiesta di attenzione sulla problematica.

La sicurezza stradale torna al centro dell'attenzione dopo la morte di Pietro Fiordaliso, diciassettenne scomparso a Triscina in un incidente tra scooter e moto. Il CNDDU trasforma il dolore in un appello alle scuole: educare i ragazzi al rispetto delle regole e al valore della vita. Ogni giovane vittima sull'asfalto è una ferita collettiva, che chiama in causa istituzioni, famiglie e società civile.La tragedia di TriscinaNella notte tra il 22 e il 23 luglio 2026, un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Pietro Fiordaliso, diciassettenne di Castelvetrano. Lo scontro, avvenuto a Triscina tra uno scooter e una motocicletta, ha coinvolto altri tre ragazzi, alcuni in condizioni serie. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Sicurezza stradale nelle scuole: l'appello del CNDDU dopo la tragedia di Triscina

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