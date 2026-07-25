siamo stati a campobasso dove nasce una pasta ultracentenaria

A Campobasso si produce una pasta con oltre cent’anni di tradizione. L’azienda, acquisita quindici anni fa, ha subito una lunga fase di ristrutturazione e rilancio. La produzione continua con metodi tradizionali, utilizzando grano locale e tecniche artigianali, rispettando la ricetta storica. La linea di produzione è stata aggiornata senza modificare le tecniche di lavorazione, mantenendo alta la qualità del prodotto. La pasta viene distribuita principalmente sul mercato nazionale e in alcune esportazioni.

Una rinascita lunga quindici anni La storia recente dell'azienda è soprattutto una storia di rinascita. Quando la famiglia Ferro rilevò il marchio nel 2011, non si trattò semplicemente di acquisire un pastificio: fu necessario ricostruire un'identità, ridefinire processi, ripensare la filiera e riportare il brand al centro del panorama della pasta italiana. «Ci sono voluti dieci anni per riscoprire tutto», racconta Rossella Ferro. «Per capire quanto fossimo capaci di creare valore, generare occupazione e recuperare quegli elementi che da sempre hanno contraddistinto La Molisana». Un percorso che ha significato guardare avanti senza perdere il patrimonio costruito in oltre un secolo di storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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