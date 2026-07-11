Entrando a Bryne, si attraversa un quartiere con una piazza che porta il nome del cognome originario di Haaland, scritto con una sola “å”. Sullo sfondo, si vedono un latte appena munto, carote usate come premio e due gambe secche. La casa di Erling si trova in questa zona, dove si respira un’atmosfera semplice e rurale, tipica di un luogo di nascita di un vichingo.

Per entrare a Bryne si passa per Håland. Sull’uscio della casa di Erling c’è un quartierino con una piazza col suo vecchio cognome, quello con una sola “å”. Si trova a un chilometro a sud dallo “Jaerhallen”, un campo al coperto dove i bambini si divertono sotto lo sguardo attento e severo del gigante. Erling ha iniziato a segnare qui e non si è più fermato. Dentro lo scrigno che ne ha battezzato la via c’è una gigantografia col suo volto. C’è scritto “coltiva il talento e ne uscirà un miracolo”. E in effetti cos’altro può essere, Haaland – forse il centravanti più forte in circolazione - se non un miracolo? Perso nella Norvegia meridionale,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Latte appena munto, carote per premio e due gambette secche: Haaland, siamo stati dove nasce un vichingo

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