L’associazione ha acquistato una nuova altalena inclusiva per il parco giochi del Comune di Cantiano, finanziata con i fondi raccolti durante la festa di Carnevale. L’obiettivo è promuovere la condivisione e l’inclusione nel territorio. La struttura è stata installata nel parco pubblico, rendendo possibile l’accesso a bambini con diverse esigenze. La decisione si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento degli spazi dedicati ai più piccoli.

"Il nostro impegno per la comunità continua. Con orgoglio vi annunciamo che, grazie ai fondi raccolti durante la festa di Carnevale, l’associazione ha acquistato una nuova altalena inclusiva destinata al parco giochi del Comune di Cantiano ". A parlare sono i ragazzi cantianesi facenti parte dell’associazione “Ilaria Giacomini“ che aggiungono: "Vi confermiamo che in questi giorni avverrà l’installazione, rendendo questo spazio giochi ancora più accogliente per tutti i bambini. Grazie per la vostra costante fiducia e partecipazione". Sull’iniziativa dei ragazzi è intervenuta con una nota l’amministrazione comunale: "In attesa di un più vasto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si parte da un’altalena inclusiva per creare il senso di condivisione

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