Si allontana da una clinica 5 giorni fa e scompare a Milano | si cerca il 21enne Andrea

Un ragazzo di 21 anni si è allontanato da una clinica psichiatrica cinque giorni fa e non è più stato rintracciato. Secondo alcune testimonianze, è stato avvistato tra la stazione ferroviaria e il bosco di Rogoredo, a Milano. Le forze dell’ordine stanno conducendo le ricerche e verificando le segnalazioni ricevute. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle circostanze della scomparsa o sul suo stato di salute.

Andrea è un ragazzo di 21 anni che si è allontanato da una clinica psichiatrica ed è sparito. Qualcuno dice di averlo visto tra la stazione e il bosco di Rogoredo a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si allontana da una clinica 5 giorni fa e scompare a Milano: si cerca il 21enne AndreaAndrea è un ragazzo di 21 anni che si è allontanato da una clinica psichiatrica ed è sparito. Qualcuno dice di averlo visto tra la stazione e il bosco di Rogoredo a Milano. fanpage.it