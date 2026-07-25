sfida complicata da un mercato anomalo e duro

Il Bologna ha iniziato ufficialmente la campagna di mercato con l’acquisto di due giocatori. Si tratta di un esterno difensivo del Niger e di un mediano argentino, entrambi con esperienze in squadre di livello. La trattativa si è conclusa con successo, portando i nuovi acquisti in rosa. La situazione si inserisce in un contesto di mercato complesso, caratterizzato da una forte concorrenza e da condizioni economiche difficili.

Due nomi da scioglilingua, Alhassane e Amondarain, aprono il mercato del Bologna. L’esterno difensivo del Niger e il mediano argentino però non sono dei «signor nessuno». Si tratta di due giocatori giovani, emergenti e funzionali alle necessità di un Bologna da ristrutturare. Fenucci, Di Vaio e Sartori li hanno pescati restando fedeli alle prerogative care al club di Saputo: individuare talenti in crescita prima che il loro prezzo di mercato esploda. E poi affidarli alle cure di Tedesco per farli maturare al meglio in un campionato complesso come la Serie A. Così il nigerino ventiquattrenne, acquistato dal Real Oviedo, copre la casella... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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