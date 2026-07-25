Dopo il passaggio al Festival di Sanremo 2026 con ‘Qui con me’, Serena Brancale torna sul palco con il ‘Sacro Tour’, il nuovo progetto live che accompagna l’album omonimo e che farà tappa alla Spezia stasera, alle 21.30, in piazza Europa. Il concerto è organizzato da Ad Eventi, nell’ambito della rassegna ‘Women’, in collaborazione con il Comune della Spezia e con il sostegno di Fondazione Carispezia. La tournée si è aperta con tre appuntamenti internazionali a Londra, Madrid e Barcellona, prima di proseguire in Italia. Il nuovo spettacolo arriva dopo un anno segnato dal successo dell’’Anema e Core Tour’, oltre quaranta date culminate al Teatro Arcimboldi di Milano, e dopo le esibizioni sui palchi jazz internazionali che hanno consolidato il percorso dell’artista pugliese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serena Brancale. Dal jazz e soul all’elettronica

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Serena Brancale canta live Like a Melody

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