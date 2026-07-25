Serena Brancale Dal jazz e soul all’elettronica
Serena Brancale si esibirà questa sera alle 21 in uno spettacolo live alla Spezia, nel quadro del suo ‘Sacro Tour’. La cantante, nota per le sue influenze jazz, soul ed elettroniche, presenta il suo nuovo progetto musicale che accompagna l’album omonimo. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Qui con me’ ha preceduto questa serie di concerti.
Dopo il passaggio al Festival di Sanremo 2026 con ‘Qui con me’, Serena Brancale torna sul palco con il ‘Sacro Tour’, il nuovo progetto live che accompagna l’album omonimo e che farà tappa alla Spezia stasera, alle 21.30, in piazza Europa. Il concerto è organizzato da Ad Eventi, nell’ambito della rassegna ‘Women’, in collaborazione con il Comune della Spezia e con il sostegno di Fondazione Carispezia. La tournée si è aperta con tre appuntamenti internazionali a Londra, Madrid e Barcellona, prima di proseguire in Italia. Il nuovo spettacolo arriva dopo un anno segnato dal successo dell’’Anema e Core Tour’, oltre quaranta date culminate al Teatro Arcimboldi di Milano, e dopo le esibizioni sui palchi jazz internazionali che hanno consolidato il percorso dell’artista pugliese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Serena Brancale canta live Like a Melody
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