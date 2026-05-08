Umbria Jazz 2026 | Serena Brancale apre il festival in piazza

L'edizione 2026 di Umbria Jazz ha preso il via con un concerto di Serena Brancale in piazza. La manifestazione proseguirà con esibizioni di artisti provenienti dal Berklee College of Music, che si esibiranno in vari luoghi della città. Durante il festival, si svolgeranno anche lezioni e masterclass rivolte agli studenti, con collegamenti diretti tra le sessioni accademiche e le performance dal vivo. La programmazione comprende concerti in spazi aperti e appuntamenti in teatri e sale dedicate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sono i talenti del Berklee che animeranno la città?. Come si collegheranno le lezioni accademiche ai palcoscenici mondiali?. Cosa prevede il programma UJ4KIDS per i nuovi piccoli musicisti?. Quale impatto avrà l'arrivo di 200 studenti stranieri sul territorio?.? In Breve Clinics Berklee presso scuola San Paolo dal 30 giugno al 12 luglio con 200 studenti.. Migliori allievi Berklee si esibiranno al Lugano Piano tra il 21 e il 23 agosto.. Concerti Conservatorio Morlacchi dal 6 all'8 luglio con docenti e studenti jazz e classici.. Ottava edizione UJ4KIDS con laboratori di improvvisazione ai Giardini del Santa Giuliana.. Serena Brancale inaugurerà l’Umbria Jazz 2026 in piazza IV Novembre con un concerto che fonde soul, R&B e jazz contemporaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria Jazz 2026: Serena Brancale apre il festival in piazza Sanremo 2026 - Serena Brancale vince il Premio Tim Notizie correlate Leggi anche: Carloni (Cna Umbria): "Serena Brancale in concerto a Perugia alla vigilia di Umbria Jazz 2026" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Festival Preview | CNA presenta Serena Brancale + special guests; Carloni (Cna Umbria): Serena Brancale in concerto a Perugia alla vigilia di Umbria Jazz 2026; Umbria Jazz: presentato il programma completo dell’edizione 2026; Perugia, concerto gratuito di Serena Brancale in piazza IV Novembre. Perugia, un concerto gratuito con Serena Brancale per il pre-opening di Umbria JazzSarà Serena Brancale la protagonista del concerto di pre-apertura di Umbria Jazz 2026 a Perugia, un evento organizzato da Cna Umbria per celebrare il suo trentesimo anniversario. L'iniziativa, fissata ... it.blastingnews.com Eventi multidisciplinari laboratori e attività dedicate ai più giovani al Santa GiulianaUmbria Jazz 2026 non sarà soltanto grandi concerti e star internazionali, ma anche iniziative dedicate alla formazione e spazi ... quotidiano.net Cna Umbria presenta Serena Brancale Il 2 luglio Serena Brancale salirà sul palco di Piazza IV Novembre per l'anteprima di Umbria Jazz 2026 in occasione dell'80° compleanno di CNA. Serena Brancale, polistrumentista, performer e compositrice barese, u facebook UMBRIA JAZZ: nel 2026 arriva la 53esima edizione che si svolgerà dal 3 al 12 luglio nella città di Perugia. Ecco la presentazione #UmbriaJazz x.com