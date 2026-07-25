La Polizia di Stato ha annunciato l’arresto di un uomo di 59 anni, accusato di possesso di materiale pedopornografico. Tuttavia, molte testate giornalistiche locali hanno omesso di menzionare questa notizia, lasciando cadere il dettaglio senza approfondimenti. La notizia riguarda un provvedimento ufficiale, ma è stata riportata in modo molto discreto dalla stampa, con poche eccezioni.

C’è un dettaglio nel comunicato della Polizia di Stato sull’ arresto del 59enne aretino accusato di detenzione di materiale pedopornografico che quasi tutta la stampa locale ha lasciato cadere con sorprendente delicatezza. Non si tratta di una voce raccolta al bar, di una confidenza anonima o di un’indiscrezione arrivata attraverso il solito cugino bene informato. La nota ufficiale scrive chiaramente che l’indagato è un “giornalista locale”. E allora la domanda è inevitabile: perché, nel riportare la notizia, quasi tutti hanno scelto di non menzionarlo? La prudenza, in una vicenda tanto grave quanto delicata, è doverosa. La presunzione di innocenza è un principio che deve valere sempre, anche quando gli elementi contestati suscitano orrore e indignazione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Se il comunicato scrive “giornalista locale”, perché quasi tutti lo cancellano?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LUndecimo Comandamento di Anton Giulio Barrili (1836–1908) | Audiolibro completo

Notizie e thread social correlati

Papilloma Virus, perché è fondamentale fare il vaccino. L'oncologa Rossana Berardi: «Se tutti fossimo vaccinati contro l’HPV potrebbe dirsi debellato il tumore della cervice uterina, da cui dipende quasi esclusivamente»Un'oncologa ha spiegato che, se tutti si vaccinassero contro il papilloma virus (HPV), si potrebbe eliminare il tumore della cervice uterina.

“Se ti guardo, dicono ‘Perché l’hai guardata?’. Se ti saluto, dicono ‘Perché l’hai salutata’”: Messi scherza con la giornalista e “riaccende” il gossip del triangolo con la moglieMessi ha scherzato con una giornalista sportiva, commentando ironicamente le domande sulla sua attenzione verso di lei.

Argomenti più discussi: Maltempo, la Regione scrive ai Comuni per la ricognizione dei danni causati dalla grandine; Liam spiega (di nuovo) il motivo per cui non uscirà un nuovo album degli Oasis; La LND fa chiarezza sulla situazione ripescaggi. Il comunicato; Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude.

#Zelensky ha comunicato la rimozione di #Fedorov domenica sera con un breve messaggio su Telegram e poi è partito per la Francia dove ha partecipato alle celebrazioni per il 14 luglio, mentre in #Ucraina montavano le proteste. #Fedorov è appoggiato da x.com