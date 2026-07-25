A Mestre, in una scuola di via Cappuccina, su 118 studenti iscritti, dieci sono italiani che parlano italiano. La preside ha commentato che la diversità tra gli studenti rappresenta un punto di forza per la scuola. La notizia ha suscitato discussioni in città, senza che siano stati annunciati altri dettagli o reazioni ufficiali.

Dieci studenti italofoni su centodiciotto iscritti. Sono i numeri della scuola di Mestre di via Cappuccina, plesso dell'Istituto comprensivo «Caio Giulio Cesare» che ha acceso il dibattito in città. La dirigente Michela Manente non arretra e parla di diversità come valore aggiunto. In quattro classi siedono solo alunni con background migratorio, eppure per l'istituto resta una risorsa da coltivare ogni giorno tra i banchi.I numeri della scuola di Mestre di via CappuccinaI numeri parlano chiaro. Nel plesso di via Cappuccina gli alunni che parlano italiano in casa sono appena dieci su un totale di centodiciotto iscritti. Gli altri arrivano da storie, tradizioni e Paesi diversi. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Scuola di Mestre con dieci italiani su 118 studenti, la preside: 'La diversità è il nostro punto di forza'

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La scuola media senza senza italiani, la dirigente: «La diversità è il nostro punto di forza»

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Incontro di boxe a scuola, due studenti (con i guantoni) verso la bocciatura. Il preside: “Ho visto il video, sono senza parole”Durante una pausa tra le lezioni in una scuola, due studenti sono stati ripresi mentre si allenavano con i guantoni da boxe.

Temi più discussi: Mestre, la scuola senza italiani: alle medie solo dieci iscritti su oltre cento ragazzi; Mestre, alla scuola dell'infanzia 100 bimbi su 102 hanno origine straniera: sono il 98 per cento; Il caso di Mestre, in una scuola dell’infanzia su 102 alunni 100 non hanno cognome italiano; Il caso della scuola senza italiani a Mestre, la preside va via.

A Mestre in una #scuola nella sezione infanzia dei 102 nuovi iscritti solo due hanno cognomi nostrani. In prima media ci sono quattro classi composte interamente da figli di immigrati: una con solo bengalesi. Questa non è #integrazione, è #sostituzione! x.com

Scuola dell’infanzia a Mestre, numeri record: 100 bambini su 102 hanno origini straniereMestre, scuola e stranieri: l’istituto Caio Giulio Cesare fotografa una realtà in cambiamento tra pochi alunni italiani e nuove sfide per l’inclusione. notizie.it

La scuola di Mestre dove sono spariti i bambini italiani: 2 su 102 tra i nuovi alunni nelle classi dell’infanziaL’anno scorso 61 bambini iscritti in prima elementare, tra cui solo un paio di italiani, più una decina almeno con la cittadinanza. msn.com