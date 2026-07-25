Le forze dell’ordine sono state schierate in modo più deciso durante gli scontri tra manifestanti No Tav e polizia. La premier ha ribadito il sostegno alle forze di sicurezza, sottolineando l’intenzione di “isolare i violenti”. La polizia ha effettuato diversi fermi e ha utilizzato mezzi di prevenzione per contenere le tensioni. Le tensioni si sono concentrate principalmente nelle aree di protesta, con cariche e blocchi stradali.

Il concetto è chiaro. Detto e ripetuto più volte, anche in questi ultimi giorni: «Noi siamo con le forze dell’ordine». E ieri pomeriggio la premier Giorgia Meloni l’ha confermato ancora una volta. I blindati dei carabinieri ancora fumavano in Val di Susa, dopo essere stati incendiati dalle molotov lanciate dai black bloc, e la presidente del Consiglio è stata fra i primi a manifestare solidarietà agli operatori impegnati sul campo per impedire agli antagonisti di invadere i cantieri dell’Alta velocità. Vicinanza immediata, senza discussioni. Al netto delle emozioni innescate dalle drammatiche immagini della guerriglia contro poliziotti e carabinieri, quella della premier viene vista anche come una scelta non casuale. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Scontri No Tav, la stretta del governo: «Ora bisogna isolare i violenti»

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Deadly Escape: Terrorists Attack Abroad, Elite Spy Fights for Survival!

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