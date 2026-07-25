Tra il 26 luglio e il 2 agosto si svolgeranno sei scioperi, sia a livello locale che aziendale. Le proteste coinvolgeranno i settori dei trasporti e della sanità, con possibili disagi per i cittadini. Le manifestazioni sono state indette in diverse aree e aziende, senza indicazioni di eventuali cancellazioni o modifiche alle attività programmate. I partecipanti alle proteste sono stati comunicati, ma non sono stati specificati dettagli sui tempi o le modalità di svolgimento.

Nella settimana tra il 26 luglio e il 2 agosto ci saranno sei diversi scioperi, a livello locale e aziendale, che potrebbero però comunque creare problemi e disagi. Diverse anche le mobilitazioni dei dipendenti pubblici di enti locali, come quella di Milano o di Messina. Sarà comunque una settimana sensibilmente meno caotica dell’ultima sul fronte degli scioperi. Una situazione prevedibile, visto che la legge impedisce di inanellare troppi scioperi consecutivi a breve distanza e che negli ultimi sette giorni ci sono stati quattro scioperi nazionali. Lo sciopero del trasporto pubblico a Savona il 27 luglio. Quasi tutti gli scioperi della prossima settimana saranno il 31 luglio, con l’eccezione di quello di Tpl linea, la società che si occupa del trasporto pubblico su gomma in provincia di Savona. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scioperi tra il 26 luglio e il 2 agosto, in una settimana 6 proteste: trasporti e sanità colpiti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scioperi tra il 13 e il 19 luglio, 8 proteste in una settimana: tutti gli orariTra il 13 e il 19 luglio si svolgeranno otto proteste, molte di carattere locale.

Scioperi settimana dal 15 al 21 giugno 2026, tutte le città coinvolte: si fermano trasporti e sanitàTra il 15 e il 21 giugno 2026, in tutte le città italiane si prevedono scioperi di trasporti e sanità.

Temi più discussi: Scioperi, dai treni agli aerei: le mobilitazioni di questa settimana; Scioperi trasporti 21-26 luglio: quando si fermano treni, aerei e mezzi pubblici. Le date e le fasce di garanzia; Scioperi luglio 2026: treni, aerei e navi a rischio. Dal 26 ricominciano i lavori a Firenze. Le date e le fasce di garanzia; Scioperi trasporti 20-26 luglio 2026, si fermano aerei, treni e mezzi pubblici: calendario con orari, date e fasce di garanzia.

Nuovi scioperi dei trasporti da oggi al 26 luglio: ecco le fasce di garanzia previste per treni, aerei e mezzi pubblici x.com

3-5 luglio Riepilogo Box Office – 'Minions & Monsters' debutta con 62 milioni di dollari nel mercato domestico e 160,5 milioni a livello mondiale, il debutto più basso mai registrato nella franchise. 'Toy Story 5' raggiunge 764 milioni e 'Obsession' supera i 400 mil reddit

Scioperi, dai treni agli aerei: le mobilitazioni in programma tra il 20 e il 26 luglioLeggi su Sky TG24 l'articolo Scioperi, dai treni agli aerei: le mobilitazioni in programma tra il 20 e il 26 luglio ... tg24.sky.it

Scioperi dal 20 al 26 luglio, treni, navi e aerei fermi: gli orari e le fasce di garanziaLa settimana tra il 20 e il 26 luglio sarà molto critica, con scioperi nazionali dei trasporti nei settori ferroviario, navale e aereo ... quifinanza.it