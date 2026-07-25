Una ragazza di 20 anni di Santeramo in Colle ha denunciato di essere iscritta a Futuro Nazionale senza averne mai dato consenso. La studentessa ha spiegato di aver scoperto di essere iscritta al partito di Vannacci senza aver fatto alcuna scelta in tal senso. La denuncia è stata resa nota attraverso un’intervista a Repubblica. La giovane ha precisato di non aver mai richiesto né approvato l’iscrizione.

Nel racconto riportato da Repubblica la donna pugliese, 20 anni, studentessa, ha riferito di essersi ritrovata tesserata di Futuro nazionale senza avere preso alcuna iniziativa al riguardo, men che meno avere acconsentito. Tessera, contenente i dati personali della donna, nella cassetta della posta, con lettera di ringraziamento firmata Roberto Vannacci. Aggiunge che sta succedendo a tanti. Nel frattempo l’11 luglio ha presentato una denuncia ai carabinieri, dopo avere ricevuto la sgradita lettera l’8 luglio. L'articolo Santeramo in Colle: si ritrova iscritta al partito di Vannacci senza saperlo, 20enne denuncia Francesca Caterina Laquale proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Santeramo in Colle: si ritrova iscritta al partito di Vannacci senza saperlo, 20enne denuncia Francesca Caterina Laquale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL SONDAGGIO YOUTREND CHE SPAVENTA IL CENTRODESTRA: IL PARTITO DI VANNACCI HA UN RISULTATO CLAMOROSO

Notizie e thread social correlati

Francesca Riccitelli donna transgender di Avezzano spiega perché si è iscritta a Futuro Nazionale di VannacciFrancesca Riccitelli, donna transgender di Avezzano, ha annunciato di aver scelto di iscriversi a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato da...

Francesca, la trans che ha scelto Vannacci: "Cos'è successo da quando mi sono iscritta a Futuro nazionaleFrancesca Riccitelli, nota come Francesca, ha scelto di sostenere il leader di un partito di destra.

Temi più discussi: Iscritta a Futuro Nazionale senza saperlo: la denuncia di Francesca; Santeramo, tessere di partito recapitate a sorpresa nelle cassette postali: scatta la denuncia ai Carabinieri; Futuro Nazionale, viene iscritta al partito di Vannacci a sua insaputa: la denuncia; Così mi hanno iscritta a Futuro nazionale senza il mio consenso La denuncia di una ragazza del Barese | il caso dei vannacciani a loro insaputa.

Quando ha aperto la buca delle lettere Francesca Caterina Laquale, 20enne di Santeramo in Colle, ha trovato una busta indirizzata proprio a lei. Quella che hai tra le mani – ha trovato scritto - non è solo una tessera. È la testimonianza del tuo impegno per dif x.com

Iscrizione a Futuro Nazionale senza consenso: il caso di Santeramo in Colle reddit

Santeramo in Colle: si ritrova iscritta al partito di Vannacci senza saperlo, 20enne denuncia Francesca Caterina LaqualeNel racconto riportato da Repubblica la donna pugliese, 20 anni, studentessa, ha riferito di essersi ritrovata tesserata di Futuro nazionale senza avere preso alcuna iniziativa al riguardo, men che me ... noinotizie.it

Tesserata a Futuro Nazionale senza consenso, studentessa presenta esposto: Sta accadendo a tantiFrancesca Caterina Laquale ha trovato la tessera nella cassetta postale, con tanto di ringraziamento scritto da Roberto Vannacci. La famiglia ha già ... bari.repubblica.it