Sanremo 2027 De Martino corteggia Madame | la vuole in gara sul palco dell'Ariston

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stefano De Martino sta organizzando il cast per Sanremo 2027 e ha incluso Madame tra i nomi desiderati. Tra gli artisti che potrebbero partecipare ci sono anche Mahmood, Elodie, Blanco ed Emma Marrone. La produzione sta definendo le candidature e i dettagli relativi alla partecipazione degli artisti. La presenza di Madame sul palco dell’Ariston è ancora da confermare, così come gli altri partecipanti.

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Stefano De Martino vuole Madame in gara a Sanremo 2027: risulta che il conduttore stia lavorando al suo primo cast, dove figurano anche Mahmood, Elodie, Blanco ed Emma Marrone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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