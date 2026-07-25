Sanremo 2027 De Martino corteggia Madame | la vuole in gara sul palco dell'Ariston
Stefano De Martino sta organizzando il cast per Sanremo 2027 e ha incluso Madame tra i nomi desiderati. Tra gli artisti che potrebbero partecipare ci sono anche Mahmood, Elodie, Blanco ed Emma Marrone. La produzione sta definendo le candidature e i dettagli relativi alla partecipazione degli artisti. La presenza di Madame sul palco dell’Ariston è ancora da confermare, così come gli altri partecipanti.
Stefano De Martino vuole Madame in gara a Sanremo 2027: risulta che il conduttore stia lavorando al suo primo cast, dove figurano anche Mahmood, Elodie, Blanco ed Emma Marrone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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