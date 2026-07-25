Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti nello stabilimento di Italgraniti in via Carpi, a San Martino in Rio, per spegnere un incendio sviluppatosi nell’area delle presse. L’incendio è stato causato, secondo le prime ricostruzioni, da un possibile surriscaldamento di una pressa idraulica in funzione. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, e sono in corso verifiche per accertare le cause precise del rogo.

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 25 luglio 2026 – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte allo stabilimento di Italgraniti, in via Carpi a San Martino in Rio, per domare un incendio divampato verso le due per un probabile surriscaldamento di una pressa idraulica che era in azione. Secondo le prime ricostruzioni tecniche, effettuate dai vigili del fuoco con i carabinieri, l’episodio risulta essere accidentale. Il tempestivo allarme interno ha permesso di evacuare in sicurezza tutti i dipendenti che erano impegnati nel turno notturno. Si tratta di una trentina di operai che, in base alle procedure di sicurezza, hanno lasciato l’area interessata dall’incendio, in cui si stava sprigionando anche molto fumo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Martino in Rio, fiamme nell'area presse di Italgraniti

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