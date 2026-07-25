Salvini | Il nuovo Codice della Strada porta risultati incoraggianti

Nel 2025 ci sono state 162 vittime della strada in meno rispetto al 2024, secondo i dati ACI-Istat. È la prima volta che il numero di decessi scende sotto quota 3. Salvini ha commentato affermando che il nuovo Codice della Strada sta portando risultati incoraggianti.

ROMA – “Nel 2025, secondo i dati ACI-Istat, ci sono state 162 vittime della strada in meno rispetto al 2024. Per la prima volta si scende sotto quota 3.000 morti. Il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore nel dicembre 2024, porta risultati incoraggianti. Questo dato ci conforta. C’è ancora molto da fare, ma la strada intrapresa è quella giusta. Avanti così”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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