Gli orfani della patrimoniale si buttano sulla monnezza. Si può sorridere, ma fino a un certo punto, rispetto all’ultima tendenza tassatrice della sinistra, che ha fatto capire in modo più o meno esplicito che una volta al governo non avrebbe grandi remore nell’introdurre un nuovo balzello contro i Paperoni o pseudo tali. Trovandosi però all’opposizione, ai democratici non restano che le leve degli enti locali (Comuni e Regioni), così gli amministratori rossi, per giunta di area riformista, hanno iniziato una gara senza quartiere a chi aumenta di più le aliquote sulla spazzatura: la Tari, appunto.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Tasse.

© Laverita.info - Salis, Gualtieri e Funaro si sfidano a chi alza di più le tasse ai cittadini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi sono i sindaci e le sindache più amate d’Italia, in testa Sara Funaro di Firenze. E Silvia Salis? Dove si piazza in classifica – I datiSara Funaro, sindaca di Firenze, si conferma la più amata d’Italia, secondo il Governance Poll 2026 di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore.

Roma x10, UGL inchioda Gualtieri: “Persi 60mila posti dopo il Giubileo. Tasse sulle buste paga le più alte d’Italia”L’UGL Roma ha criticato il governo locale, affermando che dopo il Giubileo si sono persi circa 60.

Temi più discussi: Da Gualtieri a Salis, 35 sindaci difendono Lepore: ll governo rinunci agli attacchi istituzionali; Caso Fakir, Funaro con i 35 sindaci a sostegno di Lepore. Basta attacchi istituzionali; Caso Fakir: Basta attacchi a Lepore, serve unità. Anche Silvia Salis con i primi cittadini d'Italia; Vannacci loda Ciarapica. Ma sono bugie.

Giù le mani dal sindaco Lepore! È l’appello arrivato, firmato e rilanciato da 35 sindaci sindaci, 35 colleghi da tutta Italia e dalle principali città italiane, tra cui Silvia Salis, Beppe Sala, Sara Funaro, Vito Leccese, Roberto Gualtieri e molti altri. x.com

Morte di Fakir a Bologna, oltre 30 sindaci firmano lettera a sostegno di Lepore. C'è anche GualtieriNella lettera, i sindaci difendono la scelta di Lepore di partecipare alla manifestazione. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si è assunto la responsabilità istituzionale - si legge nel testo - di ... romatoday.it

Da Gualtieri a Salis, 35 sindaci difendono Lepore: ll governo rinunci agli attacchi istituzionaliL’appello al centrodestra e alla premier Meloni sul caso di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia. Davanti a episodi così tragici ogni ... bologna.repubblica.it