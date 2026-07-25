Salah-Eddine resta a Trigoria | la Roma lo esclude dal ritiro in Galles

Anass Salah-Eddine, terzino sinistro della Roma, non parteciperà al ritiro in Galles e rimarrà a Trigoria. La squadra lo ha escluso dalla seconda fase del ritiro estivo e continuerà gli allenamenti in modo individuale.

Anass Salah-Eddine non partirà per il Galles. Il terzino sinistro della Roma è stato escluso dalla seconda fase del ritiro estivo giallorosso e resterà a Trigoria, dove svolgerà allenamenti individuali. Una scelta che dice molto sulle intenzioni della società: accelerare, e in fretta, verso la sua cessione a titolo definitivo. Il caso Salah-Eddine. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che inquadra l’esclusione del giocatore in un disegno più ampio. Quello dello sfoltimento della rosa, capitolo secondario ma non meno urgente del mercato romanista. Salah-Eddine si allenerà da solo al centro sportivo Fulvio Bernardini, lontano dai compagni e dal gruppo squadra impegnato oltremanica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

In queste ore la priorita dalle parti di Trigoria è quella di trovare soluzioni per le uscite.

Notizie e thread social correlati

Il retroscena Salah-Eddine: blocca il riscatto milionario del PSV per tornare a TrigoriaAnass Salah-Eddine ha bloccato il pagamento del riscatto al PSV, che avrebbe permesso il suo trasferimento definitivo a Trigoria.

Roma, si riparte da Trigoria il 13 luglio: poi rotta verso il Galles per il ritiro estivoIl raduno della squadra è programmato per il 13 luglio a Trigoria, con i giocatori che si riuniranno per la prima sessione di allenamenti estivi.

Si parla di: Roma, caccia al tesoretto: Kumbulla, Salah-Eddine e Dovbyk tra le uscite; Gasp cerca due esterni: Moreira rallenta, Savona osservato.