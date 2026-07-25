Entro settembre, le regole per la scelta del nuovo sindaco devono essere definite. La pausa estiva dovrebbe aiutare a chiarire le idee e le strategie delle coalizioni coinvolte. Entrambe le forze politiche puntano a concludere i preparativi e arrivare alla decisione con i tempi necessari. La discussione sulla candidatura si concentra anche sulla possibilità di un candidato calabrese, considerato una buona notizia per alcuni.

La pausa estiva contribuirà a schiarire le idee: l’auspicio di entrambe le coalizioni è arrivare a settembre con il navigatore puntato verso Palazzo Marino. Al momento il centrodestra appare in stallo, mentre gli avversari politici sono impegnati a sciogliere il nodo sulle primarie, in un centrosinistra affollato di nomi, a cui si è aggiunto ufficialmente anche quello del giornalista Mario Calabresi: «È in gioco ed è una buona notizia», commenta il sindaco Beppe Sala, precisando che se si dovesse scegliere di passare per le primarie, «credo sia bene dirlo a settembre». Tutto è ancora indefinito. «Nessuno oggi conosce quale sarà il metodo con cui si selezionerà il futuro candidato», commenta Sala, aggiungendo che «da elettore del Pd e del centrosinistra mi piacerebbe si capisse tutto ciò in settembre». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Sala: «Le regole per scegliere il sindaco vanno decise entro settembre. Calabresi in campo? Una buona notizia»

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