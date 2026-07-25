È iniziato il conto alla rovescia per la 51ª edizione della sagra della porchetta a Costano. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolge la comunità locale, che si prepara ad accogliere visitatori da diverse zone. Oltre alla tradizionale festa, sono stati annunciati nuovi progetti legati all’evento, anche se i dettagli non sono stati ancora comunicati. La sagra rappresenta un appuntamento annuale consolidato nel calendario della zona.

ASSISI - Iniziato il conto alla rovescia per l cinquantunesima edizione della sagra della Porchetta di Costano, ma si guarda anche oltre con nuovi progetti. La manifestazione si svolgerà dal 21 al 31 agosto 2026, mentre giovedì 20 agosto è prevista una serata speciale di anteprima dedicata alla memoria di Augusto Lunghi, storico presidente del Gruppo Giovanile di Costano che da sempre organizza la sagra, con la partecipazione straordinaria di DJ Ralf. "Tra le novità a cui tengo maggiormente in questa cinquantunesima edizione c’è l’avvio di un percorso che guarda al futuro della Sagra della Porchetta e, più in generale, di Costano" dice Simone Bordichini, presidente del Gruppo Giovanile di Costano APS, l’associazione che da oltre mezzo secolo organizza una delle manifestazioni gastronomiche più conosciute dell’Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sagra della porchetta. Conto alla rovescia a Costano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Conto alla rovescia per il Palio della Vittoria 2026Il Palio della Vittoria 2026 si terrà nel mese di giugno, con le date ancora da definire.

Torna la Sagra della Porchetta a Rignano FlaminioA Rignano Flaminio si avvicina l’edizione annuale della Sagra della Porchetta, un evento che richiama molti visitatori nel centro cittadino.

Temi più discussi: Sagra della porchetta. Conto alla rovescia a Costano; Conto alla rovescia per la Sagra della Collina e del Cinghiale 2026; Festa in Voga, a Caldè torna il tradizionale appuntamento estivo della Canottieri; Sagre a Roma e nel Lazio dal 17 al 19 luglio 2026: gnoccacci, cordicelle, trippa e pera spadona.

Cristian peccato che puoi essere mio figlio altrimenti ti avrei invitato io alla sagra della porchetta #TemptationIsland x.com

La Bianca, tre giorni da record: la Sagra del Contadino e Festa della Porchetta conquista tuttiTre giorni di festa, tradizione, spettacolo e soprattutto tantissima partecipazione. La Bianca manda in archivio un’edizione da record della Sagra del Contadino e Festa della Porchetta, confermandosi ... civonline.it

Sagra della porchetta. Conto alla rovescia a CostanoLa manifestazione è in programma dal 21 al 31 agosto, ma giovedì 20 si terrà una serata speciale in memoria di Augusto Lunghi, storico presidente. lanazione.it