Nove gruppi musicali si esibiranno nel centro storico di Castellaneta durante la 21ª edizione della Sagra da Far’nèdd’ e dei sapori di Puglia, prevista per domenica 9 agosto. La manifestazione si svolge nel contesto della città e coinvolge diverse formazioni musicali. La sagra, che si tiene annualmente, è in preparazione e rappresenta un evento consolidato nel calendario locale.

Tarantini Time Quotidiano Proseguono i preparativi per la 21ª edizione della “Sagra da Far’nèdd’ e dei sapori di Puglia – Città di Rodolfo Valentino”, in programma domenica 9 agosto nel centro storico di Castellaneta. Gli organizzatori hanno svelato il cartellone musicale che accompagnerà i visitatori lungo l’intero percorso della manifestazione. Saranno nove i gruppi che si esibiranno nelle diverse piazze del borgo antico, offrendo un programma che spazierà dal rap al folk, passando per soul, blues, jazz, funk e musica popolare. Il percorso prenderà il via da piazza Umberto I, dove saliranno sul palco i Sud Foundation Krù, Belmonte Quinto e i Go Man. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sagra del Far’nèdd’, nove gruppi musicali animeranno il centro storico di Castellaneta

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