Sabato pomeriggio, una donna si è fermata in un negozio di accessori e abbigliamento, scegliendo un vestito nei toni del cielo e del mare, abbinato a una collana-talismano. Ha indossato occhiali da sole di tendenza, considerati tra i pezzi più richiesti dell’estate. Il brand che li produce si ispira alle vacanze nel Mediterraneo. La cliente ha completato il look con un gioiello dedicato alle nate sotto il segno dei Pesci.

Il brand losangelino che si ispira alle vacanze nel Mediterraneo, gli occhiali da sole indispensabili per l'estate e un gioiello per le nate sotto il segno dei Pesci. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend +++dropcap La nostra selezione di shopping della settimana ci parla di vacanze, di gioielli speciali, di costumi da bagno da indossare non soltanto in spiaggia e di accessori ultra chic da mettere in valigia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabato shopping: l'abito nei colori del cielo e del mare, una collana-talismano e gli occhiali da sole must-have dell'estate

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