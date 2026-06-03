Durante l’estate, sono stati presentati gli occhiali da sole firmati Etnia Barcelona, pensati per vivere la stagione a colori. Ibiza, nota per il suo spirito libero e artistico, continua a essere un punto di riferimento per chi cerca un’atmosfera vivace e creativa. L’isola, popolata da artisti, sognatori e hippie, mantiene il suo carattere distintivo, diventando un’icona di libertà e stile.

I biza non si dimentica facilmente. È prima di tutto un’idea, quasi uno stato d’animo. Popolata da spiriti liberi, artisti, sognatori e hippie, che l’hanno resa una delle isole più cool del mondo. Qui nascono trend, aprono boutique sofisticate e i Beach club sono una vera e propria passerella a cielo aperto. Ma è anche, ancora, un luogo dove il turchese del mare si scontra con le texture minerali della roccia e i tramonti incendiano il cielo di arancio, dando vita ad attimi unici. Da questo immaginario nasce Ibiza Vol. 6, la nuova Limited Edition più emblematica di Etnia Barcelona: una collezione che reinterpreta l’essenza dell’isola attraverso un’estetica precisa e contemporanea, dando vita ad occhiali ispirati ai colori e allo spirito dell’isola. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ibiza Vol. 6: gli occhiali da sole firmati Etnia Barcelona per vivere un’estate a colori

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