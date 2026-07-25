Maldini e altri dirigenti stanno considerando Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, dopo aver tentato di ingaggiare Guardiola, Maldini e Leonardo. Sabatini ha sollevato il tema di potenziali conflitti di interesse, evidenziando che Pirlo ha un figlio che lavora come agente. In passato, un ex allenatore ha rinunciato a un ruolo di direttore tecnico a causa di simili circostanze.

Dopo il tentativo per Pep Guardiola, Maldini e Leonardo avrebbero deciso di scegliere la figura di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale italiana. Questa scelta ha portato con sé tantissime polemiche. Lo stesso Sandro Sabatini, tramite il programma ‘Calcio d’estate’ sul suo canale YouTube e quello di Nicolò Schira, ha posto un’importantissima questione. Sabatini: “Lippi, con la stessa situazione, nel 2016 non fu nominato direttore tecnico”. Sandro Sabatini: “La regola del conflitto d’interessi tra un agente ed un tesserato della Federazione esiste ancora? A me hanno detto di sì. Nel 2016, infatti, Ventura (all’epoca CT) voleva prendere Marcello Lippi come direttore tecnico, ma l’operazione non si poté chiudere perché il figlio di Lippi, Davide, era un procuratore molto importante all’epoca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sabatini: “Pirlo ha il figlio che fa l’agente. Non è conflitto d’interessi? Lippi fu costretto a non accettare il ruolo di dt”

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