Russell spiega perché si è fermato in mezzo alla pista a fine qualifiche a Budapest | C'era acqua ovunque

Al termine delle qualifiche del GP d'Ungheria, la Mercedes di George Russell si è fermata in curva 1. Il pilota ha spiegato che ha deciso di parcheggiare perché c’era acqua ovunque, proveniente dalla power unit. Il liquido si era diffuso sulle gomme posteriori e anche all’interno dell’abitacolo. Nessuna altra vettura o pilota è stato coinvolto dall’incidente.

George Russell ha parcheggiato la Mercedes in curva 1 al termine delle qualifiche del GP d'Ungheria per una perdita d'acqua dalla power unit: il liquido aveva raggiunto gomme posteriori e abitacolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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